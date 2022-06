Top 5: Dinge, die du 2016 unbedingt machen solltest

Viel zu selten stehen wir im Badezimmer und überlegen, wie man es eigentlich verschönern könnte. Einfacher ist es, sich mit dem zufrieden zu geben, was da ist, denn der Aufwand lohnt sich sowieso nicht – falsch gedacht! Wir haben euch mit unseren sieben sensationellen Badrenovierungen bewiesen, wie erfolgreich und vor allem schön so eine Verwandlung sein kann. Ihr werdet nicht glauben, was alles möglich ist!