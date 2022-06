Bungalow mit mediterranem Flair

Der große Esstisch vor der Fensterfront bietet vielen Gästen Platz und steht mit den altmodischen Stühlen in schönem Kontrast zu den weißen Hochglanzfronten der Küchenzeile. Das mobile Element auf Rollen in der Mitte des Küchenbereichs ist praktisch und dekorativ zugleicht. Das lebendige Grün an der Stirnseite des Raumes verleiht ihm Frische und ist ein schöner Hingucker in dem ansonsten eher weiß gehaltenen Innenraum. Wir haben noch ein paar weitere Tipps für euch, wie man sich Farbe in die Küche holen kann.