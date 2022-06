Tropisch einrichten: Exotische Wohnideen für euer Zuhause

Eine tropische Einrichtung lebt von liebevollen und ausgesuchten Details. Man sollte also unbedingt das Augenmerk auf die kleinen Dinge richten. Auch wenn man ihn in unseren Breitengraden eher selten braucht, macht ein Deckenventilator beispielsweise ordentlich was her und ist die perfekte Ergänzung eines tropisch inspirierten Zuhauses. Genauso sollte man den Außenbereich, sprich Garten, Balkon und Terrasse möglichst mit in das tropische Wohnkonzept integrieren und dort nicht plötzlich einen ganz anderen Stil verfolgen. Am besten wirkt jede Einrichtung mit persönlichen Details, die eine Geschichte erzählen und den Charakter und das Leben der Bewohner widerspiegeln. Wer sich tropisch einrichten will, erzielt diese individuelle Note zum Beispiel mit Reisesouvenirs aus fernen Ländern, mit selbstgeknipsten Fotos exotischer Strände, mit originalen Kunstwerken und anderen Mitbringseln, die im Handumdrehen für ein authentisches, einzigartiges Ambiente sorgen.