Eklektische Einrichtung: Spannender Stilmix

Bevor man damit beginnt, wild Möbel, Accessoires und Farben zu mixen, sollte man für den passenden Hintergrund sorgen. Dabei ist es am einfachsten, auf neutrale, weiße Wände zu setzen. Schließlich will man später mit unterschiedlichen Möbeln und zahlreichen Deko-Elementen auftrumpfen. Ein allzu lauter Hintergrund wäre da nur störend. Was immer geht: Mit einer Mustertapete ein Stück Wand in Szene setzen, aber nicht den ganzen Raum tapezieren.