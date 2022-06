Ein traumhaftes Haus am Meer

Dieses Bild zeigt den Essbereich. Für den Tisch wurde eine schwarz-glänzende Marmorplatte vorgesehen, die auf einem gleichfarbigen, massiven Fuß befestigt ist. Darum gruppieren sich zu beiden Seiten jeweils komfortable Stühle in Weiß. Die Schwarz-Weiß-Kombination ist absolut zeitlos und kreiert einen klassischen Look. Der Essplatz wird von einer Lampe in modernem Design geziert und zeigt wieder einmal das Händchen des Innenarchitekten für besondere und ausgewählte Details. Die bodentiefen Fenster leuchten den Raum optimal mit Tageslicht aus und sorgen zugleich für ein schönes Bild, bestehend aus natürlichem Grün zusammen mit fernöstlichen Elementen.