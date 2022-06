Sideboards sind die perfekte Alternative für alle, die sich keine massive Schrankwand ins Wohnzimmer stellen möchten, aber dennoch viel Stauraum benötigen. Im Gegensatz zur Schrankwand ist ein Sideboard variabel, flexibel und vielseitig einsetzbar. Man kann es mit anderen Elementen kombinieren und von Geschirr bis hin zu Gesellschaftsspielen alles darin verstauen, was im Wohnzimmer seinen Platz finden soll. Doch nicht nur in, auch auf dem Sideboard ist Platz für viele Dinge. Ob man es nun als TV- oder HiFi-Möbel nutzt, die Lieblingsbücher darauf in Szene setzt oder es einfach als Ablage herhalten soll - Sideboards machen alles mit. Und sie sind auch optisch echte Hingucker, denn es gibt sie längst nicht mehr nur im langweiligen Holz-Einheitslook, sondern von verspielt bis extravagant und von klassisch bis poppig.