Diese Badezimmerbeleuchtung bringt dein Zuhause zum Strahlen

In puncto Badezimmerbeleuchtung zählt der Gesetzgeber den Duschbereich nach DIN 57100/VDE 100 Teil 701 zum Schutzbereich 0. Diese Zone steht unter Sicherheitsaspekten nicht ohne Grund an erster Stelle. Es ist der Ort, an dem das Badezimmer zu recht seinen volksmündlichen Namen der Nasszelle erhält. Ein Bereich, an dem über eine Höhe von mindestens 2 Metern hinweg regelmäßig viele Liter an Wasser und Wasserdampf strömen. Unweigerlich kommt es bei Leuchten in diesem Bereich zum Kontakt mit Wasser, sodass hier die besonderen Sicherheitsvorschriften anknüpfen. An dieser Stelle lautet die Richtlinie für den Innenbereich von Badewanne oder Dusche, dass ausschließlich Beleuchtung der Schutzart IP X7 verwendet werden dürfen. Diese Normierung sieht vor, dass Badezimmerbeleuchtung gegen die Folgen von Eintauchen geschützt sein muss. Daneben gilt es, nur fest verbaute Beleuchtungssysteme mit einer Schutzkleinspannung < 12 Volt einzusetzen. Alternativ sind batteriebetriebene Lichtgeräte mit Schutzkleinspannung < 12 Volt möglich. Das Foto unseres Experten gibt dem Gesetzeslaut ein Bild. Die fest integrierten Deckenspots sind unscheinbar und lassen ihre Stromauslässe nicht erkennen. Mit zusätzlicher Abdeckung versiegelt, wird dem Eindringen von Wasserspritzen oder Wasserdampf wirksam entgegengearbeitet. Gerne könnt ihr euch zu diesem Thema intensiver belesen, unter dem Gesetzestext mit Kennung VDE 100.