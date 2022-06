Spektakuläre Villa in Traumlage

Ihr träumt vom eigenen Haus in der Karibik, direkt am Strand mit Ausblick auf die endlosen Weiten des Meeres? Dann seid ihr hier genau richtig. Das Haus, das wir euch heute mitgebracht haben, steht an der Karibikküste Mexikos, genauer gesagt auf der Isla Mujeres, und hat alles, was man sich von einem Traumhaus nur wünschen kann. Verantwortlich für den Entwurf der Villa sind die Architekten von sanzpont in Cancún. Das Besondere: Dieses Haus überzeugt nicht nur mit jeder Menge Style, Komfort und Luxus und natürlich seiner traumhaften Lage, sondern ist noch dazu ein echtes Energiewunder. Ausgezeichnet mit dem internationalen LEED-Zertifikat für Leadership in Energy and Environmental Design steht es für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen und Wohnen.