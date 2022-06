homify 360°: Energieautarkes Wohnen im Musterhaus Alpenchic

Im bayerischen Poing finden wir ein Musterhaus, das all unsere Erwartungen zum Energiesparen übertrifft. Eine Kombination aus Windkraft, Photovoltaik, modernster Brennstoffzellentechnik und nachhaltig ökologischer Bauweise macht in diesem Haus ein beinahe energieautarkes und vor allem gesundes Leben möglich. Seht euch mit uns das Musterhaus Alpenchic an – Deutschlands erstes Bio-Effizienzhaus mit Klimaschutz-Zertifikat!