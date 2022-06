Dank dieser Wohnideen musst du dich nie wieder von einem Buch trennen

Gibt es einen Grund, weshalb das Bücherregal bzw. die Vorrichtung, um Bücher aufzubewahren sichtbar sein sollte? Nein. Deshalb sagt ja zum Bücherstapelregal – eine kreative Erfindung, die vielmehr an ein Kunstwerk als an ein Bücherregal erinnert. Die Bücher in diesem unsichtbaren, an der Wand angebrachten Bücherregal scheinen den Gesetzen der Statik zu trotzen und frei zu schweben bzw. an der Wand zu kleben. Diese kreative Idee ist auf jeden Fall eine viel elegantere Lösung als ein herkömmliches Schweden-Regal. Dazu kommt, dass die Buchtitel durch die horizontale Lage der Bücher bequem lesbar sind. Der Trick dabei: Die Bücher werden von Regalelementen mit Auflageflächen aus Metall gehalten, die an einer Trägerschiene an der Wand angebracht sind. Durch das Übereinanderstapeln der Bücher könnt ihr einen Bücherturm von einer Höhe über einen Meter entstehen lassen. Ein wahrhaftiges Regal für Hochstapler.