Maximaler Minimalismus

Die privaten Zimmer des Hauses werden über eine große Garderobe und einen Schrankraum erschlossen. Letzterer bildet so gleichzeitig einen mit viel Stauraum ausgestatteten Flur. Der Treppen- und Flurbereich ist nahezu komplett in Weiß gehalten, dadurch wirkt er modern und aufgeräumt, fast schon futuristisch. Einzig die dunklen Rahmen um die Milchglasscheibe und die Deckenspots setzen ein paar Akzente in der Farbgebung. Das filigrane Geländer fügt sich harmonisch in den minimalistischen Stil ein. Wem das alles zu eintönig ist, für den haben wir ein paar Tipps für einen gemütlichen Flur zusammengestellt.