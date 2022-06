In den Sechzigern und Siebzigern waren Glasbausteine sehr beliebt - vor allem in Badezimmern. Jetzt scheinen die quadratischen Bausteine den Weg zurück in unsere Wohnungen, und Häuser zu finden! Das Familienunternehmen glasundform hat sich seit 30 Jahren auf die Verlegung von Glasbausteinen und Profilbauglas spezialisiert. So unterschiedlich kann der Einsatz von Glasbausteinen aussehen: