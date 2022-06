Das Haus ohne Scham

In dem hier zu sehenden Obergeschoss befinden sich zwei Kinderzimmer, ein dazugehöriges Kinderbad und ein offener Arbeitsbereich für die Eltern. Über einen durchlaufenden Luftraum öffnet sich dieser in die Höhe und ist mit dem Spitzboden, in dem sich eine Sauna und ein Ruhebereich befinden, verbunden. Auch im Innenraum setzt man auf das natürliche Material Holz, um ein wohnliches Ambiente zu kreieren. So wurden nicht nur die Böden, sondern auch sämtliche Treppen im Haus mit einheimischer Eiche gestaltet. In diesem Raum wird außerdem das Treppensteigen mit einem Geländer aus einer Seilkonstruktion zu einem Highlight.