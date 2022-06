Wohnen nach Sternzeichen: Löwe

Das Zuhause eines Löwen muss standesgemäß sein und sein eigener Palast. Dabei spielt die Größe nicht zwangsläufig eine Rolle, die Hauptsache ist, dass sich der Löwe darin wohl fühlt und sich seine Behausung zu eigen macht. Egal, ob Penthouse oder Landhaus, Villa oder Altbauwohnung – der Löwe kann sich überall zuhause fühlen, braucht dabei aber das Besondere. Am wohlsten fühlt er sich in einem repräsentativen Heim, in das er gerne Gäste einlädt.