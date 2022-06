Mehr Farbe für zu Hause: 6 kunterbunte Ideen für jeden Raum

Farben machen glücklich – so viel steht fest. Medizinische und psychologische Studien beweisen, dass leuchtendes Bunt die Stimmung hebt, Serotonin in unserem Körper freisetzt und eine positive Wirkung auf uns hat. Grund genug also, Farbe in unser Leben zu bringen und uns mit strahlendem Gelb, leuchtendem Rot und knalligem Blau zu umgeben. Deshalb wollen wir uns nach unserem Ideenbuch Farbe fürs Büro jetzt der Wohnung widmen und euch zeigen, wie ihr in jedem Zimmer des Hauses für mehr Farbe – und somit mehr gute Laune – sorgen könnt.