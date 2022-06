Offene Küche: Vor- und Nachteile

Eine offene Küche hat natürlich nicht nur Vorteile. Skeptiker sind von dem Konzept häufig deshalb nicht ganz überzeugt, weil sich Gerüche und Geräusche so nicht auf einen abgeschlossenen Raum beschränken. Denn nicht jeder riecht gerne Knoblauch, Fisch und Co., wenn er nach dem Abendessen auf der Couch entspannen will. Es empfiehlt sich also, eine gute Lüftungsanlage zu installieren, wenn man empfindlich auf eine solche Geruchsbildung reagiert. Und auch in Sachen Lärmdämmung haben offene Küchen oft das Nachsehen im Vergleich mit einer herkömmlichen Küche, denn ohne Tür und Wände sind die Geräusche von Spülmaschine, Kühlschrank und Co. auch im Wohnbereich ständiger Begleiter. Unverzichtbar sind daher leistungsstarke Geräte, die zugleich leise arbeiten.