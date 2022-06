Balkon dekorieren: Tipps und Tricks für mehr Platz

Wer sagt, dass man auf dem Balkon auf Waldfeeling verzichten muss? Diese ausgefallenen Sitzmöglichkeiten und Kissen in violetter Birkenoptik passen super in jede Ecke und bieten sich an, wenn man einmal ganz in Ruhe und bequem die Seele baumeln lassen möchte. Zudem lassen sie sich, wenn sie zeitweise nicht benötigt werden, kurzerhand im Inneren unter dem Bett oder im Schrank verstauen. In Kombination mit einem Outdoor-Teppich wird der Balkon auf jeden Fall zu einer kuscheligen Wohlfühloase, in der man am liebsten den ganzen Tag verbringen möchte.