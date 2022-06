Auf dem Grundstück eines Kapuzinerklosters in Kleve errichteten unsere Experten von Hülsmann & Thieme an der Stelle einer ehemaligen Schreinerei ein innovatives Wohnhaus für zwei Personen, das sich seiner traditionellen Umgebung anpasst, aber sich gleichzeitig auch äußerst zeitgemäß präsentiert. Damit haben wir das perfekte Paar, das Tradition und Technik auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Und da Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, zeigen wir euch am besten gleich die Fotos zu diesem besonderen Projekt.