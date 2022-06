Holzbalken – von rustikal bis modern

Holzbalken in der Wohnung bringen, ebenso wie Backsteinwände, einen ganz besonderen Charme mit, der sich irgendwo zwischen rustikal, romantisch, originell und stylish bewegt. Das Tolle: Um sich ein wenig von diesem gemütlichen Flair ins eigene Zuhause zu holen, muss man nicht unbedingt in einem Fachwerkhaus, einer Landhausvilla oder einem umgebauten Stall wohnen. Auch in ganz normalen Häusern warten robuste Holzbalken nur darauf, freigelegt zu werden und das Wohnambiente zu bereichern. Die folgenden Fotos zeigen, welche tollen Ergebnisse dabei herauskommen.