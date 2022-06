Die moderne Badewanne mit Dusche

Mit modernen Badezimmern erfüllen sich unsere Ansprüche an Wellness meistens schon aufgrund unserer Badewannen. Für Kinder ein Ort des puren Planschvergnügens und für uns Erwachsene oft der Ort, an dem nach einem langen Arbeitstag Ruhe einkehren kann und man einfach nur für sich ist. Im Feng Shui wird Wasser mit Stille und dem reinen Sein assoziiert. Heute stellen wir euch Ideen vor, die uns inspirieren, diesen Ort für eine Badewanne mit Dusche so schön wie möglich zu gestalten. Badezimmer, Dusche und Wanne sind schon längst mehr als nur eine lieblose Nasszelle für die tägliche Pflege – Badezimmereinrichtungen werden immer moderner und sogar wohnlicher.

In vielen Badezimmern – gerade in den kleineren – ist es oftmals so, dass die Dusche in die Badewanne integriert ist. Man kann also duschen, wenn man wenig Zeit hat und abends oder am Wochenende zur Entspannung ein Bad nehmen. Als Spritzschutz sollte man sich bei der Duschwanne für eine Duschwand aus Kunststoff oder Glas entscheiden oder einfach einen Duschvorhang anbringen, der das wegspritzende Wasser in der Dusche oder Badewanne zurückhält.