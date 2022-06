Scheune mit XXL-Wohnzimmer

Die simple Form des Hauses wird durch die Verwendung hochwertiger Werkstoffe aufgewertet. Die Fassade ist ein faszinierendes Zusammenspiel verschiedener Materialien. Travertin, Holz, Aluminiumplatten und Zinkbleche wurden verwendet, um diesen einzigartigen Look zu kreieren. Aus dieser Perspektive sehen wir die Gartenansicht, deren Hauptelement eine hohe, großflächige Verglasung in Form von Fenstern und Schiebetüren zur Veranda ist. Natürliches Licht kann so in den Innenraum strömen und macht ihn hell und geräumig.