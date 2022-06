Einfache Regeln für mehr Ordnung im Kleiderschrank

Fast jeder kennt das Problem: Die Lust, die Wäsche nach dem Bügeln ordentlich in den Schrank zurück zu legen, hält sich häufig in Grenzen. Das Resultat ist ein unaufgeräumter Kleiderschrank. Dabei ist es so einfach, lediglich mit Ausmisten mehr Platz und damit auch mehr Ordnung zu schaffen. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, beherbergt nahezu jeder Kleiderschrank das ein oder andere Stück, das schon seit geraumer Zeit nicht mehr getragen wurde. Zeit also, Farbe zu bekennen und entweder einzusehen, dass das Sommerkleid ohnehin nie wirklich passen wird oder es eben einfach nicht dem persönlichen Geschmack entspricht. Ihr schafft mit solchen „mutigen“ Entscheidung mehr Ordnung in eurem Kleiderschrank und helft mit dem Ausmisten zudem dabei, dass Platz für Neues geschaffen wird. Zudem habt ihr teilweise die Chance, andere Menschen durch eure Sortiertätigkeit zu beglücken. Besser geht’s nicht!