Moderne Garagendesigns

Öffentliche Parkhäuser sind in der Regel nicht gerade eine Design-Offenbarung, sondern eher langweilig, düster, unheimlich und schlecht beleuchtet. Dieses Beispiel zeigt, dass es auch anders geht: An dieser Lichtshow aus kunterbunten Farben geht keiner einfach so vorbei, ohne einen zweiten Blick zu riskieren.