Vom ekligen Schandfleck zum schönen Eigenheim

Häuser in diesem Baustil haben häufig einen Innenhof, was von ihrer spanischen Herkunft zeugt. So ein Außenbereich ist ein Segen, stellt er doch eine wahre Oase in der Stadt dar. Ein Innenhof bietet auch die Möglichkeit, viele Pflanzen einzusetzen. Man kann Obstbäumchen pflanzen und sogar Weinreben ranken lassen… Von all dem war der alte Innenhof weit entfernt! Eine trostlose Betonwüste, in der das einzige Grün von den Feuchtigkeitsflecken des Bodens herrührt. Selbst die Hunde gucken ganz betrübt…