homify 360°: Google Office in England

Auch den Rückzugsort des Google Offices hätte man sich nicht unbedingt so vorgestellt, stimmts?! Ob die mit Blumen verzierte Liegewiese nun an Muttis Rosengarten erinnern oder in der Pause einfach nur für optische Ablenkung sorgen soll, so oder so erfüllt der Raum seinen Zweck: Hier kommt man zur Ruhe und kann seine Kreativität im Prinzip genauso aufladen wie den Computer oder das Smartphone an der Steckdose.