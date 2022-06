Das Haus mit den versteckten Etagen

Erst bei genauerem Hinsehen fällt neben der Haustür die in die Hauskubatur integrierte Doppelgarage auf, die nahtlos in die Fassade aufgenommen und mit der gleichen Holzverkleidung ausgestattet wurde. Da sich die Bauherren eine möglichst große Grünfläche wünschten, war die platzsparendste Lösung, die Garage direkt mit ins Haus einzugliedern und so auf dem Grundstück mehr Fläche für den Garten zur Verfügung zu haben. Besonderer Eyecatcher, wenn es dunkel wird, ist die raffinierte indirekte Beleuchtung, welche die Fassade von unten in ein stimmungsvolles Licht taucht.