Das glasklare Haus

Zunächst sehen wir uns die Straßenfassade des Hauses an, das nicht nur mit seiner modernen Formensprache und imposanten Größe sofort ins Auge sticht, sondern auch mit den knallorangefarbenen Akzenten, welche die Anbauten links und rechts optisch vom Hauptbaukörper abheben und alle Blicke auf sich ziehen. Zu dieser Seite hin gibt sich das Gebäude ohne nennenswerte Fensteröffnungen introvertiert und geschlossen und garantiert so die ungestörte Privatsphäre seiner Bewohner. Die große Garage wurde nahtlos in die Hauskubatur integriert, was auf dem Grundstück Platz spart und eine praktische Lösung für die Familie darstellt.