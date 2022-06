Venedig-Feeling in Süddeutschland

Den Neubau, den wir euch heute vorstellen, findet ihr am Chiemsee. Das Einfamilienhaus besticht durch ein schlichtes Farbkonzept aus Schwarz, Weiß und Braun und bringt zeitlose Eleganz in den Landkreis Rosenheim. Obwohl das bayrische Meer nicht weit ist, umspielt ein Wasserlauf die Terrasse. Was die Immobilie, die von Architekt Namberger realisiert wurde, außerdem zu bieten hat, zeigen wir euch jetzt.