10 tolle Ideen für mediterrane Gärten

Eignen sich unsere mitteleuropäischen Gefilde überhaupt für die mediterrane Pflanzenwelt? Grundsätzlich kann man überall in Deutschland einen Mittelmeergarten anlegen. Allerdings sind Orte, die im Winter von extremen Minusgraden verschont werden und sich im Frühling auch schneller wieder erwärmen, am besten geeignet – also Regionen, die in die Winterhärtezonen 7b, 8a oder 8b fallen. Hierzu zählen die Flusstäler an Rhein und Mosel, Seelagen wie rund um den Bodensee, und die Küstenregionen an Ost- und Nordsee. Eher schwer haben es mediterrane Gärten hingegen in den höheren Lagen der Mittelgebirge und im Alpenvorland werden. Allerdings hängt der Erfolg nicht nur vom Klima im Großen ab, sondern auch von den Gegebenheiten im Kleinen, also von der individuellen Lage des jeweiligen Gartens. So sind Innenhöfe und geschützte Gärten auf jeden Fall eine bessere Wahl für mediterrane Gärten als zugige Außenbereiche.