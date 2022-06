Top 5: Kreative Ideen fürs Haus

Selbst einem alten 08/15-Reihenhaus kann mit den richtigen Experten an der Seite wieder neues Leben eingehaucht werden. So geschehen auch bei diesem Gebäude, das nicht nur ein Hingucker ist, sondern auch noch mit einer Endenergieeinsparung von über 70% auftrumpfen kann. Was sich alles im Inneren getan hat, seht ihr in unserem Artikel über das kleine Haus, das ganz groß wird.