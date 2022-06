Blaue Akzente für jeden Geschmack

Blau ist die Farbe der Hoffnung, der Treue und der Sehnsucht, verspricht uns Freiheit, Weite und unendliche Möglichkeiten, wirkt offen, optimistisch und ungezwungen. Kein Wunder, dass wir uns so gerne mit blauen Dingen umgeben. Noch dazu, wenn es so viele verschiedene Schattierungen gibt: Von Hellblau über Himmelblau und Königsblau bis Dunkelblau ergeben sich zahlreiche tolle Nuancen, die uns an die unendliche Weite des Horizonts, die Tiefe des Meeres, einen wolkenlosen Sommerhimmel oder einen glitzernden Bergsee erinnern. Jetzt holen wir uns unser Lieblingsblau direkt aus der Natur ins Haus und freuen uns über einen entspannten, frischen und beruhigenden Look.