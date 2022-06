Leben am Abgrund

Häuser an einem Hang zu errichten, stellt für die meisten Fachplaner eine Herausforderung dar. Der Hang an dem dieses Gebäude gebaut wurde, übersteigt jedoch die konventionellen Probleme. Besondere Schwierigkeit stellte die Erschließung des Grundstücks und das knappe Budget der Bauherren dar. Dennoch nahm das Schweizer Architekturbüro Hart Arch Architektur + Design GmbH die Hürde und errichte in der Vertikalen ein intelligentes Haus.