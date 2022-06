So könnt ihr die 7 häufigsten Fehler beim Umzug vermeiden!

Wer es schon einmal erlebt hat, der kann es nachfühlen: Nicht ist schlimmer, als vor noch ungepackten Umzugskisten zu stehen, wenn die Freunde oder das Umzugsunternehmen an der Tür klingeln, um mit dem Transport loszulegen. Dann wird alles noch schnell völlig chaotisch in Kisten geschmissen. Das kann funktionieren – aber macht euren Umzug viel stressiger. Alles Hab und Gut in Kisten zu verpacken, dauert fast immer länger als wir denken. Plant großzügig, was das Zeitfenster für das Sortieren, Entrümpeln, Verpacken und Transportieren angeht. Achtet beim Packen auf ein paar Regeln, dann fällt euch der Umzug und das Einziehen ins neue Heim leichter: Aktuell nicht benötigte Dinge können zuerst verpackt werden. Das allerwichtigste sollte erst zuletzt in den Kisten verschwinden. Beim Packen solltet ihr auch darauf achten, die Kisten nicht zu schwer zu machen, und am besten beschriftet ihr die Kisten mit Zielort und Inhalt. So erspart ihr euch das Chaos in der neuen Wohnung, und findet auch während des Umzugs schneller, was ihr braucht.