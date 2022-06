10 spektakuläre Swimmingpools

Infinity Pools sind wohl das Spektakulärste, was man aus einem Schwimmbad machen kann. Übrigens funktioniert der Überlaufeffekt nicht nur direkt am Meer, sondern auch über den Dächern der Stadt oder an grünen Berghängen. Mehr Endlos-Inspiration findet ihr in unserem Ideenbuch Infinity Pools – Schwimmen bis zum Horizont .