Holz auf dem Boden ist warm, weich und wunderschön. Ob es dabei nun natürlich im rustikalen Landhaus-Stil daherkommt, die Dielen in romantischem Weiß lackiert sind, oder man lieber auf vornehmem Parkett im Fischgrätmuster wandelt, Fans von Holzfußböden haben viele Möglichkeiten, die Füße auf den schönen Boden zu bekommen. Ganz nebenbei ist Holz auch noch langlebig und robust und entspricht auch hohen ökologischen Ansprüchen. Neue Behandlungsarten erlauben uns mittlerweile sogar Holzfußböden in Nassbereichen! Wie man auch den Rest der Wohnung mit dem tollen Material gekonnt in Szene setzt, zeigen unsere Experten.