Keinen Abstellraum? 9 Wege, sein Zuhause besser zu organisieren

Ein Haus ohne Keller oder eine Wohnung ohne Abstellraum kann seine Bewohner ganz schön ins Schwitzen bringen. Das Fahrrad im Wohnungsflur wird schnell ebenso zum Problem, wie die ausgiebigen Shopping-Touren mit der besten Freundin. Mit ein paar Tricks, lässt sich jedoch selbst in der kleinsten Wohnung Stauraum finden. Neben klassischen Lösungen, wie einem großen Bücherregal oder einer Kiste unter dem Bett, findet sich Stauraum in ungeahnten Ecken. Wie wäre es beispielsweise mit einem schicken Regal in der Ecke, in der sonst nur die Zimmerpflanze steht? Oder mit maßgeschneiderten Schränken, in denen auch die Kleidung der nächsten Saison noch Platz findet? An erster Stelle steht jedoch der Gang durch das Haus, bei dem ungenutzte Ecken erkundet und erst einmal gründlich entrümpelt wird.