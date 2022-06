Wie kann ich meinen Garten auch im Winter schön herrichten?

Wenn es schneit, verwandeln sich Gärten, Wohngebiete und Städte in wunderschöne Winterwunderländer. Doch sobald es taut und sich der weiße Schnee in grauen Matsch verwandelt, können wir vom winterlichen Normalzustand in Deutschland sprechen. Während ein Garten im Sommer ein absoluter Traum sein kann, kann er im Winter schnell trostlos und unschön wirken. Altes Laub, abgeknickte Stauden und braune Pflanzen sind an der Tagesordnung, wenn nicht gerade Schnee liegt. Bis die niedlichen Frühblüher endlich ihre Köpfe herausstrecken und den Garten mit schönen Farbtupfern versehen, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Es gibt jedoch noch viele andere Möglichkeiten, um einen tristen Garten in ein kleines Winterparadies zu verwandeln und die Zeit bis zum Frühling gekonnt zu überbrücken. In diesem Ideenbuch wollen wir euch ein paar Deko- und Gartentipps verraten, die in eurem Garten bereits einiges ausmachen. Wer bei der Gartengestaltung ein wenig Hilfe braucht, kann einen Experten beauftragen, der dafür sorgt, dass das Schmuckstück zu jeder Jahreszeit eine Oase ist.