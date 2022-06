70er Jahre-Bau groovt sich in die Neuzeit

An nichts und niemandem geht die Zeit spurlos vorüber und so fand sich dieses Einfamilienhaus in Klosterneuburg, nördlich von Wien, etwa 40 Jahre nach seinem Bau in einem etwas tristen Zustand. Die Besitzer entschieden sich, es zu sanieren und energetisch zu optimieren. Außerdem sollte mehr Licht ins Innere strömen sowie der schöne Garten nutzbar gemacht und in das Haus mit einbezogen werden. Die verantwortlichen Experten von Studio Berner.Stolz Architekten erfüllten die Ansprüche einer Familie mit zwei Kindern an zeitgemäßes Wohnen und modernisierten den Bau umfassend.