Ein Landhaus in modernem Gewand

In Devon, einer im Südwesten Englands gelegenen Grafschaft, trumpft eine ehemalige Scheune mit einer fabelhaften Sanierung auf. Die Eigentümer des Gebäudes holten sich dafür Trewin Design Architects zur Hilfe, die ein Objekt entstehen ließen, das seinesgleichen sucht. Statt das alte Mauerwerk nur aufzuarbeiten und in seinem Grundaufbau zu belassen, sah das Konzept der Experten neben einer Verbesserung der Qualität ebenso eine neue Raumaufteilung sowie eine Maximierung der Aussicht vor. Denn Ziel war es, das Haus in die umgebende Landschaft zu integrieren und die Natur ein Teil dessen werden zu lassen. Dies ist auf eine imposante Weise gelungen, was auch die Auszeichnung des Objektes mit dem LABC Award im Jahre 2014 bestätigt. Richard Downer hat das wirklich tolle Projekt für uns in Bildern festgehalten.