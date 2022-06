6 einfache Tipps, um ein kleines Kinderzimmer einzurichten

An den nervigen Elternspruch Hier sieht es mal wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Räum endlich dein Zimmer auf! können wir uns wohl alle noch ziemlich gut erinnern. Gerade in kleinen Kinderzimmern ist es aber wirklich wichtig, Ordnung zu halten, denn eine gewisse Ruhe, Klarheit und Struktur schont die Nerven von Eltern und Kindern gleichermaßen. Die Wichtigkeit von Stauraum haben wir bereits angesprochen. Allerdings sollte dieser auch gut strukturiert sein und für die Kids logisch dargestellt werden. Heißt: In eine Box kommen nur Legosteine, in die andere die Malsachen und auf das Regalfach die Bücher. Dabei empfiehlt es sich, den lieben Kleinen konsequent beizubringen, dass nach dem Spielen alles sofort wieder an seinen Platz kommt, bevor das nächste Spielzeug herausgeholt wird. Beschriftet man Boxen, Körbe und Schubladen oder versieht sie mit Bildern, fällt das Aufräumen und Ordnung halten leichter. Wer ein kleines Kinderzimmer einrichten will, sollte deshalb weniger auf offene Regale und mehr auf geschlossene Schränke und Kommoden setzen oder die Regale mit Kisten bestücken, denn offene Fächer sehen schnell unordentlich aus und verführen dazu, alles herauszureißen, sich aber dabei auf nichts so richtig zu konzentrieren.