Moderne Fliesen, die den Trend bestimmen

Zeigen sich in einigen Weltteilen mit Mustern verzierte Fliesen in der traditionellen Architektur, prägt Naturstein in anderen bis heute das Bild ursprünglicher Bauweise. Auf der Oberfläche von Naturstein spielt sich so einiges ab, was sich mit Augen wie Händen erfassen lässt. Angenehm rau liegt das natürliche Gestein in der Hand und lässt optisch das Spiel der Naturgewalten erkennen, das die Gesteinsart formte. Das Ungestüme der Natur zeigt sich in organischen Oberflächenstrukturen und wild changieren Farben ganz anschaulich. Dieses Schauspiel erhält anhand Fliesen einen Stammplatz im Wohnraum, wo es zur dramatischen Gestaltung von Böden und Raumwänden dient. Der Trend zu Fliesen in Naturstein ist somit ein Evergreen, denn jede Natursteinfliese ist ein Unikat und erscheint deswegen immer neu. Es liegt in seiner Natur, dass es sich dabei nicht um einen schnell nachwachsenden Rohstoff handelt, sodass wir bei der Inneneinrichtung am liebsten auf Natursteinimitat zurückgreifen. Obwohl dieser Fliesentrend der Massenproduktion entstammt, zeigen sich die Sortimente in den Charakteristika echter Natursteinfliesen. Daher könnt ihr bei der Gestaltung rustikaler Bäder getrost auf den Trend zu Fliesen in Natursteinoptik zurückgreifen.