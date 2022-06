Modern Wohnen: Die besten Tipps & Tricks

Von der reduzierten Gestalt der Hausfront sollte man sich nicht täuschen lassen, denn was nach vorne hin deutlich verschlossen und zurückhaltend wirkt, wird an der Hinterseite ins komplette Gegenteil umgekehrt. Hier öffnet sich das Haus in Richtung Garten und zeigt sich ganz extrovertiert mit beinahe vollverglaster Fassade. Der Blick in das Innere des Hauses wird freigelegt und schafft eine fließende Verbindung zwischen drinnen und draußen, den Bewohnern und der Natur. Diese kontrastreiche Architektur wird unserem Bedürfnis nach Erholung im Privaten absolut gerecht und veranschaulicht, dass „modern wohnen“ nicht unbedingt den Kauf neuer bunter Designs erfordert, sondern auf ganzheitlichen Konzepten beruht, die Lebensqualität versprechen.