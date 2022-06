Dekorationsmythen – was stimmt wirklich?

In der Regel wirken Kunstwerke und Bilder an der Wand am besten, wenn sie auf Augenhöhe, also in etwa auf 1,60 m Höhe, hängen und so den Betrachter direkt ansprechen. Wir wissen: Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Deshalb pfeifen wir auf diese spießige Vorgabe und hängen unsere Bilder so auf, wie es uns gefällt. Gegenüber vom Sofa zum Beispiel wirken Kunstwerke viel besser, wenn sie ein wenig tiefer angebracht werden, da man sie von dort aus meistens im Sitzen betrachtet. Am eindrucksvollsten wirken Bilder aber sowieso in Gruppen, wobei es mehrere Möglichkeiten gibt, sie in Szene zu setzen. Ob ordentlich und harmonisch bestimmten Kanten und Linien folgend oder scheinbar willkürlich gemischt, bleibt ganz eurem persönlichen Geschmack überlassen. Aber auch einzelne Bilder müssen nicht unbedingt auf Augenhöhe aufgehängt werden. Je nachdem, welche Möbel und Wohnaccessoires dazukommen, kann ein Kunstwerk auch ein wenig höher oder niedriger sehr interessant wirken.