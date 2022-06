Ein phänomenales Haus versteckt im Wald

Mit diesem Perspektivwechsel erkennt man, wie sich die Küche geschickt in den Raum integriert. Dahinter schließt der großzügige, für sechs bis acht Personen ausgelegte Essbereich an. Da die Wände in schlichtem Weiß und der Boden in hellem Holz gestaltet sind, kommen die bewusst gesetzten Farbtupfer wie das Orange und Rot der Stühle oder die frischen gelben Blumen besonders gut zur Geltung.