Von wegen schwarzes Schaf

Das Grundstück des Hauses liegt in einem Bereich mit sehr streng reguliertem Bebauungsplan. Es galt daher, die Vorgaben zur Dachform, der Firstrichtung und der Dachneigung zu beachten. Trotz dieser Auflagen gelang es den Architekten, dem Wunsch der Bauherren nach Modernität und höchstmöglicher Energieeffizienz nachzukommen. Durch das relativ stark geneigte Satteldach fügt sich der Neubau ideal in die vorhandene Bebauung der Umgebung ein und ist doch dank seiner komplett in dunklem Anthrazit gehaltenen Fassade ein elegantes Novum.