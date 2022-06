Ein romantisches Landhaus

Wenn auch nicht so hoch, finden wir auch hier die selbige Deckengestaltung wie im Wohnbereich vor, was dem Schlafzimmer sein charakteristisches Aussehen verleiht. Das prägnante Holz setzt sich gekonnt von dem Rest des Raumes ab, der in Pastelltönen sowie floralen Elementen Gestaltung gefunden hat. Helles Blau trifft auf reines Weiß und kräftigeres Altrosa. Details finden sich in organisch geschwungenen Motiven wieder, was den Ort zum Erholen vollkommen macht.