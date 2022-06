Modernes Einfamilienhaus mit 157qm Wohnfläche preisgekrönt

Was tun, wenn man sich als Bauherr ein Haus mit Flachdach wünscht, aber der Bebauungsplan nur Pult- und Satteldächer zulässt? Man beauftragt erfahrene Architekten mit raffinierten und kreativen Ideen – und bekommt auf diese Weise trotz aller Widrigkeiten trotzdem sein absolutes Traumhaus. So machten es jedenfalls die Besitzer eines schön gelegenen Eckgrundstückes in Dortmund. Im Baugebiet sind Flachdächer nicht erlaubt, sodass sich unsere Experten von SCHAMP & SCHMALÖER etwas einfallen lassen mussten. Kurzerhand entschied man sich für ein Pultdach mit Knick, welches die Bauvorschriften brav einhält, aber dennoch wirkt wie das gewünschte Flachdach. Wir zeigen euch die Fotos zu diesem kreativen und eindrucksvollen Projekt