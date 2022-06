Die schönsten Ideen für ein Mädchen-Zimmer

Diese Kugel ist der Hit im Mädchen-Zimmer. Kleine und große Mädchen lieben es zu schaukeln. Hiermit könnten sie das sogar im eigenen Zimmer tun. Diese Kugel ist aber nicht länger ein Wunschtraum, es gibt sie tatsächlich und so kam sie zum Beispiel in Österreich in einem Einfamilienhaus zum Einsatz. Dort ist die Kugel für etwas größere Mädchen – nämlich in einem Jugendzimmer verwendet worden. So lässt es sich in Ruhe schaukeln und träumen. Mit dieser herrlichen Aussicht über die Dächer des Ortes fühlt man sich frei wie ein Vogel und ist dennoch im geschützten Rahmen.