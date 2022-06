Aus Liebe zum Landhausstil

Wer liebt es nicht, dem hektischen Treiben des Alltag mal zu entkommen? Einfach mal wieder auf's Land und in die Natur? Das tägliche Überangebot in der Stadt lässt uns mehr als einmal von der Einfachheit des Landes träumen. Eine gesunde Mahlzeit mit der Familie am Kamin einzunehmen, zählt dann schon zu den großen Freuden nach einer langen ausgedehnten Wanderung. Die Einfachheit des Landes entspannt und verzaubert. Und genau das tut auch der Landhausstil, der die Einfachheit des Landes zu uns nach Hause holt.

Was braucht es, um den Landhausstil zu sich nach Hause einzuladen? Zunächst einmal gibt es verschiedene Arten von Landhausstil in Anlehnung an die Herkunft. Da ist der italienische Landhausstil, der skandinavische, der mediterrane und sogar der amerikanische Landhausstil. Aber auch ganz andere Möglichkeiten wurden kreiert, beispielsweise der Vintage- oder der Country-Look. Wir stellen euch heute ein paar dieser vielfältigen Einrichtungsmöglichkeiten für den Landhausstil vor. Einige Ideen lassen sich leicht selbst umsetzen, für andere können Raumausstatter sehr hilfreich sein.