Abgefahrene Deko für's Wohnzimmer

Wem eher die schlichte Eleganz zusagt, dem sei diese Idee ans Herz gelegt. Angelehnt an den kolonialen Stil, der sich mit dem Sofa ausdrückt, ist dieses Wohnzimmer in hellen Grautönen inszeniert worden. Die Deko entscheidet hier maßgeblich über die Behaglichkeit. Insbesondere die vielen Kissen, die in Grauabstufungen bis hin zu hellen Beigetönen arrangiert sind, sorgen für Gemütlichkeit in dem ansonsten eher schlichten Ambiente. Die drei Kunstdrucke an der Wand sind farblich und auch von der Form aneinander angepasst und sehen fast aus wie die Kissen als Kunstwerk an der Wand, da sie farblich harmonisch abgestimmt sind. Auch der kleine weiße Beistelltisch ist ein schönes und schlichtes Raumelement, das sich als Deko für das Wohnzimmer vor allem neben der Couch, aber auch in einer Ecke sehr gut eignet. Noch mehr Ideen zur dekorativen Raumgestaltung findet ihr hier.